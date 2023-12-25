Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 января 2024 11:53  [42] Модернизированные очистные сооружения начали работу в Сарове
12 января 2024 11:36  [66] Педагоги из Дзержинска стали победителями Всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность: методические ресурсы"
12 января 2024 11:24  [100] Шесть пешеходных мостов установили через реку Борзовку в Нижнем Новгороде
12 января 2024 10:56  [93] Более 1 200 нижегородцев оформили региональную льготную ипотеку с 2022 года
12 января 2024 10:45  [105] Приём заявок на соискание стипендии главы города стартовал в Нижнем Новгороде
12 января 2024 09:47  [316] СФР рассказал о повышении пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
12 января 2024 09:33  [118] Юрий Шалабаев: "Работа прокуратуры создает надежный фундамент для всего общества"
12 января 2024 09:12  [147] Свет и воду отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 12 января
12 января 2024 09:05  [130] Евгений Люлин: "Работники прокуратуры с честью выполняют свою миссию по укреплению законности и правопорядка"
12 января 2024 08:55  [132] Глеб Никитин: "Лучшие профессиональные качества отличают сотрудников прокуратуры Нижегородской области"
Общество

Приём заявок на соискание стипендии главы города стартовал в Нижнем Новгороде

12 января 2024 10:45  [105] Общество
Стипендиаты 2023 года

Стипендиаты 2023 года

В Нижнем Новгороде начался приём заявок от соискателей именной стипендии главы города. По информации департамента соцкоммуникаций и молодёжной политики, размер этой ежемесячной стипендии составляет 10 тысяч рублей.

Глава департамента Артур Штоян отметил, что претендовать на стипендию могут студенты, которые отличаются активностью в различных сферах: общественной жизни города, научных исследованиях, искусстве, спорте или других областях.

"Мы рады поддержать стремление нашей молодёжи к саморазвитию, творческому мышлению и развитию лидерских качеств", - подчеркнул Штоян.

Напомним, в феврале 2023 года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение увеличить число именных стипендий главы города с 30 до 40.

Согласно информации, стипендия назначается студентам-очникам, обучающихся в государственных вузах и профессиональных образовательных организациях Нижнего Новгорода:
- внёсшим вклад в развитие молодёжного общественного движения;
- победителям и призёрам городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодёжных общественных объединений;
- победителям и призёрам (лауреатам и дипломантам), защищавшим честь Нижнего Новгорода на областных, всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках;
- проявившим себя в области литературы и искусства, чьи авторские произведения публиковались в местных, областных, российских газетах, литературных сборниках;
- лауреатам научно-практических конференций, конкурсов, представившим Нижний Новгород на областном, всероссийском и международном уровнях.
- занявшим призовые места в областных, межрегиональных и всероссийских, международных спортивных соревнованиях или имеющим разряд "Кандидат в мастера спорта", звание "Мастер спорта России".

Подробная информация размещена в Положении.

Документы принимаются до 16 февраля 2024 года по адресу: ул. Суетинская, 1А, каб. 308.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Студенты Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph