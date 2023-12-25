Приём заявок на соискание стипендии главы города стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Стипендиаты 2023 года

В Нижнем Новгороде начался приём заявок от соискателей именной стипендии главы города. По информации департамента соцкоммуникаций и молодёжной политики, размер этой ежемесячной стипендии составляет 10 тысяч рублей.

Глава департамента Артур Штоян отметил, что претендовать на стипендию могут студенты, которые отличаются активностью в различных сферах: общественной жизни города, научных исследованиях, искусстве, спорте или других областях.

"Мы рады поддержать стремление нашей молодёжи к саморазвитию, творческому мышлению и развитию лидерских качеств", - подчеркнул Штоян.

Напомним, в феврале 2023 года глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение увеличить число именных стипендий главы города с 30 до 40.

Согласно информации, стипендия назначается студентам-очникам, обучающихся в государственных вузах и профессиональных образовательных организациях Нижнего Новгорода:

- внёсшим вклад в развитие молодёжного общественного движения;

- победителям и призёрам городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодёжных общественных объединений;

- победителям и призёрам (лауреатам и дипломантам), защищавшим честь Нижнего Новгорода на областных, всероссийских и международных творческих конкурсах, фестивалях, выставках;

- проявившим себя в области литературы и искусства, чьи авторские произведения публиковались в местных, областных, российских газетах, литературных сборниках;

- лауреатам научно-практических конференций, конкурсов, представившим Нижний Новгород на областном, всероссийском и международном уровнях.

- занявшим призовые места в областных, межрегиональных и всероссийских, международных спортивных соревнованиях или имеющим разряд "Кандидат в мастера спорта", звание "Мастер спорта России".

Подробная информация размещена в Положении.

Документы принимаются до 16 февраля 2024 года по адресу: ул. Суетинская, 1А, каб. 308.