Оплату проезда по биометрии могут внедрить в метро Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Оплату проезда с помощью биометрии могут внедрить в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время определяется подрядчик, который предоставит технические решения по внедрению системы биометрической оплаты проезда в метрополитене.

При этом традиционные турникеты и методы оплаты будут сохранены. Для популяризации новой услуги планируется внедрять скидки.

Напомним, о планах по внедрению системы биометрической оплаты проезда в метрополитене стало известно в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.