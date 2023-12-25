Оплату проезда по биометрии могут внедрить в метро Нижнего Новгорода

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Оплату проезда с помощью биометрии могут внедрить в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время определяется подрядчик, который предоставит технические решения по внедрению системы биометрической оплаты проезда в метрополитене.
При этом традиционные турникеты и методы оплаты будут сохранены. Для популяризации новой услуги планируется внедрять скидки.
Напомним, о планах по внедрению системы биометрической оплаты проезда в метрополитене стало известно в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.
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