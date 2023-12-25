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Общество

Оплату проезда по биометрии могут внедрить в метро Нижнего Новгорода

12 января 2024 14:04  [141] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Оплату проезда с помощью биометрии могут внедрить в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время определяется подрядчик, который предоставит технические решения по внедрению системы биометрической оплаты проезда в метрополитене.

При этом традиционные турникеты и методы оплаты будут сохранены. Для популяризации новой услуги планируется внедрять скидки. 

Напомним, о планах по внедрению системы биометрической оплаты проезда в метрополитене стало известно в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.

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Теги:
Метро Технологии
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