Юные журналисты нижегородской медиашколы Светланы Медведевой получили награды международного фестиваля "Волжские встречи- 34" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки Нижегородской области

Накануне завершился международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий "Волжские встречи-34". Он прошел сразу в двух регионах - Чувашии и Татарстане – и принял более 40 команд и 500 участников из 32 регионов страны.

Главной составляющей "Волжских встреч" традиционно являются мастер-классы и практическая работа по нескольким направлениям: журналистика, кино, медиаклассы, игромедиа, фотография, анимация, блогинг, операторское мастерство, личностный рост и лидерство.

Нижний Новгород в Чебоксарах представляла команда медиашколы Светланы Медведевой. На фестивальный конкурс была отправлена работа команды проекта "На крыльях мечты" - репортаж особенных детей о работе Штаба общественной поддержки Нижегородской области. Видеоработа ребят была высоко оценена членами жюри и получила диплом в номинации "Лучший дебют".

"Наши ребята с особенностями здоровья. Вместе мы учимся бороться со своим страхом выступления перед публикой, говорить в микрофон и не бояться камеры. Воспитанники нашей школы, авторы видеоролика - Артем Алексеев, Миша Булыгин, Эльвира Глухова – занимаются у нас с октября прошлого года. Во время занятий, которые мы проводим в Штабе общественной поддержки, они учились снимать репортажи, брать интервью, писать закадровые тексты и озвучивать сюжеты, а после – смонтировали небольшой ролик, дебютный, который был высоко оценен экспертами, - рассказала руководитель медиашколы Светлана Медведева. – Очень надеюсь, что в будущем они смогут продолжить развивать свое мастерство и свяжут свою жизнь с журналистикой".