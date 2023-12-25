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Полузащитник ФК "Пари НН" Эдгар Севикян переходит в клуб из Европы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, европейский клуб сделал предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. По данным "Чемпионата", предложение о покупке игрока поступило от венгерского "Ференцвароша".
"Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору", - написал Давил Мелик-Гусейнов.
Также гендиректор "Пари НН" пожелал игроку "доброй дороги к своим новым целям".
Эдгар Севикян перешел в "Пари Нижний Новгород" летом 2022 года из испанского "Леванте". В этом сезоне в 18 матчах РПЛ он забил 4 гола.
В сентябре 2023 года Эдгар Севикян решил выступать за сборную Армении.
Ранее сообщалось, что Кирилл Глущенков стал игроком нижегородского ФК "Пари НН".
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