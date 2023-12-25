Более 650 нижегородцев прошли реабилитацию в больнице им. Семашко в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 650 человек в 2023 году прошли медицинскую реабилитацию в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в специализированном отделении помощь получали нижегородцы, прошедшие первый этап лечения после серьезной черепно-мозговой или позвоночно-спинальной травмы, а также те, кому было необходимо восстановление после инсульта.

Для интенсивной реабилитации пациентов в отделении оборудовано 30 коек. В штат специалистов входят врач-невролог, врач лечебной физкультуры, врач-физиотерапевт, логопед, медицинский психолог и психотерапевт.

Отделение было оснащено в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение". Также оборудование поставляется в рамках федеральной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"

Как рассказала заместитель главного врача, заведующая региональным сосудистым центром НОКБ Валентина Нестерова, пациентам предоставляется как лекарственная, так и немедикаментозная терапия с применением методов лечебной физкультуры, механотерапии, физиотерапии.

Также для них проводятся занятия по психотерапии, когнитивные тренинги, а в случае выраженных речевых нарушений – логопедические занятия.

Получить медицинскую помощь в отделении медицинской реабилитации можно при наличии показаний и направления от лечащего врача. Лечение пациентов осуществляется бесплатно, по полису ОМС.

Ранее сообщалось, что более 53 тысяч нижегородцев получили медпомощь в "Поездах здоровья" за 2023 год.