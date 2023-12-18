Более 53 тысяч нижегородцев получили медпомощь в "Поездах здоровья" за 2023 год Общество

С начала 2023 года более 53,5 тысячи жителей Нижегородской области получили специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь в "Поездах здоровья". За это время было выполнено свыше 97,6 тысячи консультаций и проведено почти 197 тысяч диагностических исследований.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на сегодняшний день "Поезда здоровья" совершили уже 240 выездов в муниципалитеты. Благодаря этому удалось существенно приблизить медицинскую помощь к жителям отдаленных населенных пунктов, в том числе к пожилым людям и людям с ограничениями здоровья, которым зачастую трудно добираться на прием к специалистам центральных районных больниц.

В каждом из пяти "Поездов здоровья" еженедельно работают кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, хирург, уролог, онколог, гинеколог, врач УЗИ-диагностики и терапевт, а также медсестра, фельдшер лаборант и рентген-лаборанты.

Для того чтобы правильно поставить диагноз, назначить и скорректировать лечение, медики используют современное оборудование. Благодаря программе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" для работы "Поездов здоровья" были закуплены специализированные модули. Они позволяют проводить флюорографию и маммографию, а также целый спектр лабораторных исследований.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.