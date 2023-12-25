Подача тепла в дома около завода "Термаль "временно ограничена Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подача тепла в дома около завода "Термаль "временно ограничена. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, специалисты проводят ремонт на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм на улице Ларина.

На время проведения работ в здания в районе завода "Термаль" временно ограничена подача тепла.

В настоящее время сотрудники "Теплоэнерго" проводят диагностику для определения места повреждения. Потребителям сообщат об этапах устранения повреждения.

Напомним, нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях.