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Общество

Подача тепла в дома около завода "Термаль "временно ограничена

15 января 2024 14:30  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подача тепла в дома около завода "Термаль "временно ограничена. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".

Согласно информации, специалисты проводят ремонт на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм на улице Ларина.

На время проведения работ в здания в районе завода "Термаль" временно ограничена подача тепла.

В настоящее время сотрудники "Теплоэнерго" проводят диагностику для определения места повреждения. Потребителям сообщат об этапах устранения повреждения.

Напомним, нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях.

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Теги:
ЖКХ Теплоэнерго
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