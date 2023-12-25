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Подача тепла в дома около завода "Термаль "временно ограничена. Об этом сообщили в АО "Теплоэнерго".
Согласно информации, специалисты проводят ремонт на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм на улице Ларина.
На время проведения работ в здания в районе завода "Термаль" временно ограничена подача тепла.
В настоящее время сотрудники "Теплоэнерго" проводят диагностику для определения места повреждения. Потребителям сообщат об этапах устранения повреждения.
Напомним, нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях.
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