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Общество

Объёмы ямочного ремонта в Нижнем Новгороде выросли в 2 раза

15 января 2024 17:53  [43] Общество

Объёмы ямочного и карточного ремонта, выполненного на дорогах Нижнего Новгорода в 2023 году, выросли в 2 раза в сравнении с 2022-м. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, в прошлом году карточный и ямочный ремонт был выполнен на площади 158 тысяч кв.м. Это на 96% больше, чем в 2022 году - тогда было отремонтировано 80,6 тысячи кв.м дорожных поверхностей. А в 2021 году ремонт охватил 72 тысячи кв.м дорог.

В ведомстве рассказали, что в ближайшее время для нужд города будут закуплены восемь рециклеров - в дополнение к шести имеющимся. Машины применяются для приготовления асфальтобетонной смеси в условиях отрицательных температур.

Рециклер позволяет изготавливать вторичное сырье - гранулят, и в период приостановки работы асфальтобетонных заводов в зимний период практически не имеют альтернативы при устранении дефектов дорожного покрытия.

Ранее сообщалось, что темпы выполнения работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области на 12,3% выше, чем в среднем по России.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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