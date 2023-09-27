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Общество

Темпы ремонта дорог в Нижегородской области на 12,3% выше среднероссийских

29 сентября 2023 11:11  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Темпы выполнения работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области на 12,3% выше, чем в среднем по России. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

Согласно информации, в целом по стране дорожные работы выполнены на 73,2%. В Нижегородской области уже выполнено 85,5% работ, площадь ремонта составила более 6 млн кв. м дорожного покрытия, приведено в порядок 835 км дорог.

Как рассказал и.о. министра транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев, Нижегородская область вошла в число 27 регионов - лидеров по темпам выполнения дорожных работ.

По его словам, таких темпов удалось достичь благодаря заблаговременному заключению контрактов с подрядчиками. Так, договоры на ремонт дорог в 2023 году были заключены еще в 2022 году. В этом году такая практика будет продолжена.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области будет отремонтировано более 1000 км дорог.

Так, ремонт дорог Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" должен быть завершен к 30 сентября.

В целом же по Нижегородской области ямочный ремонт завершится к середине октября.

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Теги:
Дороги Нацпроект
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