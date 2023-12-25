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Общество

Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят в 2024 году

16 января 2024 10:56  [123] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Вторую очередь благоустройства Лопатинского оврага проведут в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, работы пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Территория, безусловно, будет востребована", - отметил Юрий Шалабаев.

В настоящее время разрабатывается проект благоустройства, предусматривающий обустройство дорожек и сети наружного освещения. Также будут учтены пожелания местных жителей.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планируется благоустроить еще 29 пространств.

Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 территорий.

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Теги:
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