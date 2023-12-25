Почти 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о планах по благоустройству общественных территорий в 2024 году.

Согласно информации, в текущем году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде обновят 29 пространств.

Юрий Шалабаев отметил, что благоустроены будут как небольшие, так и крупные территории. Например, Касьяновский овраг, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный перед ДК "Красное Сормово" и другие.

Финансирование работ уже подтверждено, сейчас идет выбор подрядчиков для благоустройства части пространств, а по остальным территориям завершается проектирование и экспертиза сметной документации.

"Как всегда, ставим задачу большинство пространств благоустроить летом – к началу осени, чтобы можно было насладиться хорошей погодой в новом красивом месте", - отметил Юрий Шалабаев.

Всего за время реализации проекта ФКГС в Нижнем Новгороде благоустроили более 150 общественных пространств и более 500 дворовых территорий.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде планировалось благоустроить 30 пространств. На 29 объектах работы были завершены, однако сроки обновления парка Кулибина были сорваны.

Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 общественных пространств.