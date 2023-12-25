"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 января 2024 12:12  [116] Почти 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2024 году
11 января 2024 11:53  [120] Более 33 тысяч пассажиров обслужил нижегородский аэропорт в новогодние праздники
11 января 2024 11:21  [113] Нижегородцы отдали предпочтение электронным сервисам "ТНС энерго НН" в 2023 году
11 января 2024 11:05  [142] ГУФССП по Нижегородской области и Ространснадзор по ПФО подписали соглашение о сотрудничестве
11 января 2024 10:42  [145] Автобус А-90 сохранил лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде в декабре
11 января 2024 10:33  [147] Более 90 заброшенных зданий снесли в Нижнем Новгороде в 2023 году
11 января 2024 10:07  [173] Дополнительный поезд Нижний Новгород – Москва запустят с 17 января
11 января 2024 10:00  [131] Наталья Савицкая: "Физическую активность можно считать профилактикой многих серьезных заболеваний"
11 января 2024 09:45  [146] Новый год отпраздновали в обновленном "Детском сквере" в Автозаводском районе
11 января 2024 09:39  [140] Водителей призывают к аккуратности на дорогах из-за неблагоприятных метеоусловий
Общество

Почти 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2024 году

11 января 2024 12:12  [116] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о планах по благоустройству общественных территорий в 2024 году.

Согласно информации, в текущем году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижнем Новгороде обновят 29 пространств.

Юрий Шалабаев отметил, что благоустроены будут как небольшие, так и крупные территории. Например, Касьяновский овраг, парк им. 777-летия Нижнего Новгорода, бульвар Юбилейный перед ДК "Красное Сормово" и другие.

Финансирование работ уже подтверждено, сейчас идет выбор подрядчиков для благоустройства части пространств, а по остальным территориям завершается проектирование и экспертиза сметной документации.

"Как всегда, ставим задачу большинство пространств благоустроить летом – к началу осени, чтобы можно было насладиться хорошей погодой в новом красивом месте", - отметил Юрий Шалабаев.

Всего за время реализации проекта ФКГС в Нижнем Новгороде благоустроили более 150 общественных пространств и более 500 дворовых территорий.

Напомним, в 2023 году в Нижнем Новгороде планировалось благоустроить 30 пространств. На 29 объектах работы были завершены, однако сроки обновления парка Кулибина были сорваны.

Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 общественных пространств.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph