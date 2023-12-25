Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 января 2024 12:05  [96] Прорыв трубы с горячей водой произошёл на перекрёстке Славянская-Студёная
16 января 2024 11:39  [89] Вакцина от кори стала доступна в нижегородских поликлиниках
16 января 2024 11:17  [130] Поставки топлива на время ремонта на НПЗ в Кстове обсудили в Минэнерго
16 января 2024 10:56  [126] Лопатинский овраг в Нижнем Новгороде благоустроят в 2024 году
16 января 2024 10:48  [146] Более 70 купелей подготовят для крещенских купаний в Нижегородской области
16 января 2024 10:16  [131] Глеб Никитин вошел в топ-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram в декабре
16 января 2024 09:55  [123] Школьники из Арзамаса, Сарова и Павлова отправились изучать историю в Волгоград
16 января 2024 09:20  [165] Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в шести районах Нижнего Новгорода
15 января 2024 19:00  [332] Новый детский городок открылся в Арзамасе на улице Мира
15 января 2024 18:34  [393] Муниципальный уровень власти обсудили на форуме "Малая Родина — сила России"
Общество

Прорыв трубы с горячей водой произошёл на перекрёстке Славянская-Студёная

16 января 2024 12:05  [96] Общество

Фото: Telegram-канал ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

В центре Нижнего Новгорода произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода. В результате кипяток хлынул на проезжую часть в районе перекрёстка улиц Славянской и Студёной, а окрестности заволокло паром. Очевидцы сообщают, что от горячей воды пострадали пешеходы, которые обратились за помощью медиков.

Как сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго", специалисты работают на месте и устраняют повреждение на теплосети.

На время проведения работ в близлежащих домах и административных зданиях отключено отопление.

В настоящее время место повреждения локализовано, проводятся работы для устранения утечки.

Напомним, вчера на ул. Ларина произошло повреждение трубопровода. На время проведения ремонтных работ в жилые дома и административные здания, расположенные в районе завода "Термаль", была временно ограничена подача тепла.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph