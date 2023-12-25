Прорыв трубы с горячей водой произошёл на перекрёстке Славянская-Студёная Общество

Фото: Telegram-канал ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область

В центре Нижнего Новгорода произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода. В результате кипяток хлынул на проезжую часть в районе перекрёстка улиц Славянской и Студёной, а окрестности заволокло паром. Очевидцы сообщают, что от горячей воды пострадали пешеходы, которые обратились за помощью медиков.

Как сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго", специалисты работают на месте и устраняют повреждение на теплосети.

На время проведения работ в близлежащих домах и административных зданиях отключено отопление.

В настоящее время место повреждения локализовано, проводятся работы для устранения утечки.