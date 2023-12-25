Прорыв трубы с горячей водой произошёл на перекрёстке Славянская-Студёная

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В центре Нижнего Новгорода произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода. В результате кипяток хлынул на проезжую часть в районе перекрёстка улиц Славянской и Студёной, а окрестности заволокло паром. Очевидцы сообщают, что от горячей воды пострадали пешеходы, которые обратились за помощью медиков.
Как сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго", специалисты работают на месте и устраняют повреждение на теплосети.
На время проведения работ в близлежащих домах и административных зданиях отключено отопление.
В настоящее время место повреждения локализовано, проводятся работы для устранения утечки.Напомним, вчера на ул. Ларина произошло повреждение трубопровода. На время проведения ремонтных работ в жилые дома и административные здания, расположенные в районе завода "Термаль", была временно ограничена подача тепла.
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