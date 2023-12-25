Сварочные работы завершились на трубопроводе по улице Ларина Общество

Как сообщили в нижегородском АО "Теплоэнерго", по состоянию на 16.00 сварочные работы завершены, началось заполнение сетей теплоносителем.

Ранее 15 января в Нижнем Новгороде подача тепла в дома около завода "Термаль" в районе улицы Ларина была временно ограничена из-за аварии на сетях.

Напомним, нижегородское "Теплоэнерго" устраняет выявленные локальные повреждения на наружных тепловых сетях.