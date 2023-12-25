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Общество

Разметка из термопластика появится на 281 улице Нижнего Новгорода в 2024 году

16 января 2024 12:46  [106] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Разметка из термопластика появится на 281 улице Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, это составляет 84% от всех дорог, подлежащих разметке. 

Разметка из термопластика будет нанесена на площади 169,9 тысяч кв. м. Ее эксплуатационный срок составляет не менее года.

Так, разметка термопластиком будет сделана на улицах Белинского, Веденяпина, Академика Сахарова, Варварской, Минина, Самаркандской, Советской, Стрелке и Ванеева, площадях Максима Горького, Минина и Пожарского, Лядова, набережной Гребного канала, а также на дороге вокруг стадиона "Нижний Новгород" и других магистралях.

Всего в 2024 году разметка будет нанесена на 353 улицах Нижнего Новгорода. Работы начнутся в конце апреля – начале мая.

Напомним,в 2023 году новую разметку нанесли на дорогах 319 улиц Нижнего Новгорода.

Всего в Нижегородской области в 2023 году разметку нанесли на 7,4 тыс. км дорог.

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Теги:
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