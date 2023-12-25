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Общество

Десять человек получили ожоги кипятком на перекрёстке Славянская-Студёная

16 января 2024 12:53  [188] Общество
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

В центре Нижнего Новгорода произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода теплосетей. В результате кипяток хлынул на проезжую часть в районе перекрёстка улиц Славянской и Студёной, а окрестности заволокло паром. Очевидцы сообщают, что от горячей воды пострадали пешеходы, которые обратились за помощью медиков.

Как сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф, в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России были доставлены 10 человек, среди которых был один ребёнок.

В ПИМУ уточнили, что взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребёнка зафиксированы ожоги 2-3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре.

В АО "Теплоэнерго" подчеркнули, что компания окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после последствий утечки с трубопровода на улице Славянской.

В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации находятся в контакте с обратившимися в медучреждения и готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.

"Никого не оставим без внимания, всем поможем", - прокомментировал инцидент гендиректор "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В настоящее время повреждение трубопровода локализовано, ведутся ремонтные работы. На время проведения работ в близлежащих домах и административных зданиях отключено отопление. В ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено.

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Теги:
Городское хозяйство Теплоэнерго
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