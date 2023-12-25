Движение транспорта перекрыто из-за пожара на Звездинке Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Звездинка в Нижнем Новгороде.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 12.22. По имеющимся данным, загорелась кровля здания.

По информации от очевидцев, движение транспорта по улицам Звездинка и Алексеевская в районе дома №40/51 сейчас перекрыто, в районе Звездинки образовалась пробка.

Напомним, что утром загорелся частный жилой дом на улице Гужевой в Нижнем Новгороде, в результате этого пожара погибли двое детей.