Движение транспорта перекрыто из-за пожара на Звездинке

Фото: МЧС Нижегородской области
Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Звездинка в Нижнем Новгороде.
Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, информация о возгорании поступила в 12.22. По имеющимся данным, загорелась кровля здания.
По информации от очевидцев, движение транспорта по улицам Звездинка и Алексеевская в районе дома №40/51 сейчас перекрыто, в районе Звездинки образовалась пробка.
Напомним, что утром загорелся частный жилой дом на улице Гужевой в Нижнем Новгороде, в результате этого пожара погибли двое детей.
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