Еще три туалетных модуля установят в центре Нижнего Новгорода в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Еще три туалетных модуля установят в центре Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Напомним, в декабре 2023 года в центре Нижнего Новгорода установили восемь новых туалетных модулей. Сейчас работает четыре из них, на остальных ведутся пусконаладочные работы

За новогодние праздники новые модули посетило более 200 человек.

Также дирекции парков и скверов передан санитарный павильон на Стрелке.

Кроме того, уточнили в дирекции, в настоящее время в крупных парках Нижнего Новгорода работает 27 павильонов.