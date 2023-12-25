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Еще три туалетных модуля установят в центре Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".
Напомним, в декабре 2023 года в центре Нижнего Новгорода установили восемь новых туалетных модулей. Сейчас работает четыре из них, на остальных ведутся пусконаладочные работы
За новогодние праздники новые модули посетило более 200 человек.
Также дирекции парков и скверов передан санитарный павильон на Стрелке.
Кроме того, уточнили в дирекции, в настоящее время в крупных парках Нижнего Новгорода работает 27 павильонов.
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