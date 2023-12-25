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Политика

Юрий Шалабаев попросил Владимира Путина продлить программу ФКГС

17 января 2024 10:42  [78] Политика

Фото: Сергей Савостьянов

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе встречи президента РФ с главами муниципальных образований попросил Владимира Путина продлить программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как рассказал Юрий Шалабаев, за время реализации программы в Нижнем Новгороде было благоустроено более 160 общественных пространств. 78% нижегородцев считают ситуацию в сфере благоустройства хорошей. 

По его словам, такие высокие оценки связаны с тем, что люди сами решают, что, где и как благоустраивать.

"То есть, что благоустраивать и что там должно быть: детская площадка, спортивная площадка, тихая зона отдыха либо какое-то архитектурное сооружение или фонтан – сами решают. Конечно, это выражается в большом количестве людей, участвующих в выборе объекта благоустройства, в голосовании за объекты благоустройства. Порой иногда удивляешься, насколько разнообразными на самом деле и продуманными являются предложения жителей по благоустройству", - сказал Юрий Шалабаев.

Также мэр Нижнего Новгорода отметит популярность губернаторской программы "Вам решать!". Так, 80% программы ремонта дорог в 2023 году в столице Приволжья сделано было по заявкам жителей. 

В завершение своего выступления Юрий Шалабаев обратился к президенту РФ с просьбой и дальше поддерживать процесс развития городской среды.

Владимир Путин отметил, что в целом по России в голосованиях и обсуждения благоустройства приняли участие 14,2 млн человек.

"Во-первых, это значит, что мы, вы прежде всего, попадаете куда нужно, "в десяточку" попадаете по потребностям, потому что когда люди сами принимают участие, то они указывают на то, чего они ждут.

Второе. Все-таки мы с вами делаем людей соучастниками общего процесса, и это вызывает всегда позитивную эмоцию – когда люди видят, что власть делает то, что они хотели бы увидеть. И это, конечно, хороший эффект", - подчеркнул президент РФ.

По словам Владимира Путина, на программу "Формирование комфортной городской среды" правительство выделяло 20 млрд рублей, а в этом году ее финансирование будет увеличено на 5 млрд рублей, которые будут направлены в регионы Дальнего Востока.

"В любом случае программу продлим", - заключил президент.

Напомним, в текущем году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее к этому списку был добавлен Лопатинский овраг.

Всего в Нижегородской области в 2024 году благоустроят минимум 85 территорий.

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Теги:
Владимир Путин ФКГС Юрий Шалабаев
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