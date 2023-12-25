ОКН "Дом Котельникова" в Нижнем Новгороде продан инвестору

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ОКН "Дом Котельникова" на улице Ильинской в Нижнем Новгороде продан инвестору. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, в торгах приняли участие три инвестора. Сумма сделки составила 15 млн рублей.
Дом №64 на красной линии по улице Ильинской является объектом культурного наследия регионального значения. Его площадь — 359 кв. м, а земельного участка — 335 кв. м.
Деревянный двухэтажный дом на каменном фундаменте был построен предположительно в 1879 году. Его владельцем был купец Яков Котельников, а автором проекта — архитектор Иван Кострюков.
Напомним, в январе 2023 года в "Доме Котельникова" произошел пожар. С июля 2022 года в здании проводились ремонтно-реставрационные работы.
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