Проверку проведут по факту возгорания "Дома Котельникова" на улице Ильинской Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Нижегородской области

Проверку организуют по факту возгорания ОКН "Дом Котельникова" на улице Ильинской. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области

В здании с июля 2022 года проводились ремонтно-реставрационные работы (проектирование – декабрь 2020).

Как отметили в ведомстве, дальнейшие действия станут известны после определения точных причин возгорания. Согласно федеральному законодательству здания, являющиеся объектами культурного наследия, подлежат восстановлению.

Дом находился на реставрации по заказу нижегородского управления госохраны ОКН. Стоимость работ составила более 57 миллионов рублей, подрядчиком выступает областное госпредприятие ДиРОН.

Ранее сообщалось, что ОКН "Дом Котельникова" отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода. Контракт на реставрацию ОКН "Дом Котельникова" был заключен из-за угрозы обрушения здания.