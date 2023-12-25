Тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Как подчеркнули в ведомстве, в рамках технической обкатки было принято решение отправить электробусы в ООО СП "Нижэкотранс".

В частности, предстоит доработать характеристики электробусов, повышение уровня комфорта пассажиров. Необходимо также принять во внимание климатические обстоятельства и параллельную подготовку парка к эксплуатации.

Напомним, что электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".