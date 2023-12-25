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Тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Как подчеркнули в ведомстве, в рамках технической обкатки было принято решение отправить электробусы в ООО СП "Нижэкотранс".
В частности, предстоит доработать характеристики электробусов, повышение уровня комфорта пассажиров. Необходимо также принять во внимание климатические обстоятельства и параллельную подготовку парка к эксплуатации.
Напомним, что электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.
В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".
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