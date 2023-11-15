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Общество

Российско-белорусский электробус "МиНиН" презентовали в Нижнем Новгороде

22 ноября 2023 13:30  [130] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Российско-белорусский электробус "МиНиН" презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в презентации электробуса принял участие и премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко.

Около половины из общего заказа электробусов будет произведено в Ворсме, где уже собираются трамваи "МиНиН".

Электробус "МиНиН" способен разгоняться до 75 км/ч и на одной зарядке проходить более 250 км, что позволит работать ему в верхней части Нижнего Новгорода, где из-за больших перепадов высот необходим повышенный ресурс батареи.

Вместимость составляет 75 пассажиров. Всего в городе будут установлены 53 зарядные станции для электробусов, из них 30 уже работает.

Электробусы станут обслуживать троллейбусные маршруты № 13, 17, 31 и 9 в нагорной части и троллейбусные маршруты № 2, 4, 11, 12, 14 и 22 в заречной части Нижнего Новгорода.

Напомним, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород в сентябре.

Всего на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей.

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Теги:
Общественный транспорт Транспорт
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