Движение общественного транспорта затруднено в Нижнем Новгороде утром 19 января Общество

Движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде затруднено утром 19 января. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем Нижегородской области".

Так, по данным на 8.10 затруднено движение трамваев №19.

Кроме того, сложности отмечаются в работе автобусных маршрутов А-1, А-3, А-5, А-15, А-19, А-27, А-37, А-50, А-53, А-54, А-71, А-73, Т-37.

По информации ЦРТС, аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме по очистке от снега маршрутов наземного общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к серьезному снегопаду.