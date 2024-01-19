ННГУ подписал соглашения о сотрудничестве сразу с 12 вузами Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Университет Лобачевского в январе 2024 года подписал сразу 12 соглашений с вузами Китая, Ирана, Индии, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщил ректор ННГУ Олег Трофимов.

Так, ННГУ им. Лобачевского планирует реализовывать совместную образовательную программу бакалавриата в ESG-сфере (экология, социальная политика и корпоративное управление) с Университетом Чанша (Китай) и научно-образовательное сотрудничество в области NBICS (нано-, био-, инфо, когнито-, социотехнологии) с Аньхойским университетом (Китай).

Также будут запущены сетевые программы магистратуры на английском языке с индийскими вузами – Университетом Мевар, Университетом Амити, Университетом Рамы, Инженерным колледжем Бирла Вишвакарма Махавидьялая. Студенты ННГУ теперь смогут проходить стажировки на базе филиала одного из индийских партнеров в Объединённых Арабских Эмиратах.

Кроме того, ННГУ начал сотрудничество с Гимназией им. Т. Аубакирова в Казахстане. В учреждении пройдет отборочный этап олимпиады "Будущие исследователи – будущее науки", международный трек которой в этом году проходит в Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Туркменистане.

В рамках подготовки медицинских кадров ННГУ будет сотрудничать с Гомельским государственным медицинским университетом (Белоруссия) и Тегеранским медицинским университетом (Иран).

Ранее сообщалось, что ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве.

Также напомним, что студенты из 60 стран мира поступили в ННГУ в 2023 году.