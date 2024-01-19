Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Более 100 аварийных домов снесут в 2024 году
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 января 2024 12:10  [69] Субсидию могут выделить на разработку проекта путепровода у станции "Петряевка"
19 января 2024 12:00  [10] Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 11:53  [79] Нижегородские парламентарии поддержали ускоренное предоставление социальных услуг ветеранам СВО
19 января 2024 11:42  [96] "Аэрофлот" вновь стал самой пунктуальной авиакомпанией в нижегородском аэропорту
19 января 2024 11:00  [114] ННГУ подписал соглашения о сотрудничестве сразу с 12 вузами
19 января 2024 10:37  [133] Почти 200 детей из Белгорода прибудут в Нижегородскую область
19 января 2024 10:22  [131] Около 6 тысяч нижегородцев приняли участие в крещенских купаниях
19 января 2024 09:36  [143] Нижегородское "Теплоэнерго" проведет ремонт на улице Славянской 19 января
19 января 2024 08:56  [175] Участки трассы М-7 в Нижегородской области временно закрыты для фур из-за непогоды
19 января 2024 08:40  [181] Движение общественного транспорта затруднено в Нижнем Новгороде утром 19 января
Общество

ННГУ подписал соглашения о сотрудничестве сразу с 12 вузами

19 января 2024 11:00  [114] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

Университет Лобачевского в январе 2024 года подписал сразу 12 соглашений с вузами Китая, Ирана, Индии, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщил ректор ННГУ Олег Трофимов.

Так, ННГУ им. Лобачевского планирует реализовывать совместную образовательную программу бакалавриата в ESG-сфере (экология, социальная политика и корпоративное управление) с Университетом Чанша (Китай) и научно-образовательное сотрудничество в области NBICS (нано-, био-, инфо, когнито-, социотехнологии) с Аньхойским университетом (Китай). 

Также будут запущены сетевые программы магистратуры на английском языке с индийскими вузами – Университетом Мевар, Университетом Амити, Университетом Рамы, Инженерным колледжем Бирла Вишвакарма Махавидьялая. Студенты ННГУ теперь смогут проходить стажировки на базе филиала одного из индийских партнеров в Объединённых Арабских Эмиратах.

Кроме того, ННГУ начал сотрудничество с Гимназией им. Т. Аубакирова в Казахстане. В учреждении пройдет отборочный этап олимпиады "Будущие исследователи – будущее науки", международный трек которой в этом году проходит в Узбекистане, Казахстане, Киргизии и Туркменистане.

В рамках подготовки медицинских кадров ННГУ будет сотрудничать с Гомельским государственным медицинским университетом (Белоруссия) и Тегеранским медицинским университетом (Иран).

Ранее сообщалось, что ННГУ и индийский Университет Пурнима подписали соглашение о сотрудничестве.

Также напомним, что студенты из 60 стран мира поступили в ННГУ в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph