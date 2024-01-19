Более 4 тысяч человек задействовано в уборке снега в Нижнем Новгороде

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о борьбе с последствиями сильного снегопада.
"Ночь не из легких. Бог с ним, что она бессонная, мы привыкли. Другой разговор, что снегопад начался очень интенсивно и интенсивность не сбавлял. По оценкам, выпало порядка 20-25 см снега", - сказал мэр.
Согласно информации, сейчас в Нижнем Новгороде задействовано 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. За ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.
Ночью дорожники промели дороги 2 раза, а спуски, подъемы, мосты и путепроводы по 3 раза. Повторно на дороги службы вышли в 8 утра.
Циклы обработки будут проводиться до окончания снегопада, которое прогнозируется сегодня к вечеру. Последствия непогоды будут устраняться в течение всех выходных.
"Понятно, что моментально справиться со снегопадом, которого в Нижнем на Крещение не было последние 142 года, невозможно. Поскольку снег продолжает идти, прошу нижегородцев набраться терпения", - сказал Юрий Шалабаев.
Напомним, что в связи со снегопадом движение общественного транспорта в Нижнем Новгороде может быть затруднено.
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