Депутаты Гордумы обсудили содержание улично-дорожной сети Нижнего Новгорода Общество

19 января в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству. Депутаты рассмотрели пять вопросов, в числе которых корректировка бюджета, содержание автомобильных дорог и нанесение разметки.

Члены комиссии заслушали доклад профильного департамента городской администрации о содержании улично-дорожной сети и дали рекомендации, касающиеся организации работы в сложных погодных условиях. В частности, депутатов интересовал механизм движения поступающих от жителей в диспетчерский пункт заявок, касающихся снежных наносов на дорогах и выездах со дворов. Председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович и его заместитель Герман Карачевский попросили городскую администрацию усилить информационную работу с жителями.

По данным департамента, содержанием городской улично-дорожной сети занимаются 5 муниципальных бюджетных учреждений: Автозаводский, Ленинский, Московский и Советский районы – зона ответственности МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог"; учреждения "Стрелка" и "Дорожник" обслуживают Канавинский и Сормовский районы соответственно, Нижегородский район – МБУ "Центр" и Новинский сельсовет – МБУ "ОКА". В Приокском районе по муниципальному контракту с районной администрацией работает компания "Нижавтодорстрой".

Как стало известно на заседании, администрацией города продолжается работа по обновлению парка техники. За два последних года закуплено 307 единиц специализированной дорожной техники и навесного оборудования к ней.

Также депутатам был представлен доклад "Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения города Нижнего Новгорода" о планах по нанесению дорожной разметки в 2024 году. Она появится на 353 улицах с общей площадью нанесения - 202 тыс. кв.м. 85% всей разметки будет нанесено термопластиком. Работы планируется начать в первой декаде апреля.

Подводя итоги заседания комиссии Станислав Прокопович отметил, что депутаты приняли рекомендацию городской Думы к увеличению бюджета в части трансфера по строительству метрополитена: "Это достаточно большая сумма. Мы ее закладываем заранее с тем, чтобы все профильные подрядчики и департамент понимали, что деньги заложены, работы должны быть продолжены, и все шло в рамках контрактных обязательств".

Также он прокомментировал тему содержания дорог.

"Обсудили вопросы, связанные с потенциальной покупкой средств малой механизации, которые чистят тротуары, малые проезды, услышали, что такая работа ведется, запрашиваются коммерческие предложения. Полагаю, что в этом году мы какую-то технику сможем закупить", - отметил Станислав Прокопович.