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Происшествия

Подростки устроили "бойцовский клуб" в Канавинском районе Нижнего Новгорода

19 января 2024 15:36  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подростки устроили "бойцовский клуб" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, подростки устраивали на улицах потасовки. При этом старшие ребята учили драться более молодых участников.

Информация об этом дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Доклад о ходе следствия в центральный аппарат СК должен будет предоставить руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин.

Ранее сообщалось, что трёх подростков привлекут к ответственности за избиение школьников в Шахунье.

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Теги:
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