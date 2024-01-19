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Подпольный игорный клуб обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, клуб находился в одном из домов на Набережной Гребного канала.
Во время проверки в помещении находились 9 игроков и 4 сотрудника подпольного клуба. Правоохранители изъяли стол для игры в покер, игральные карты и фишки, мобильные телефоны и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Организаторам клуба грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Напомним, в октябре 2023 году подпольный игорный клуб закрыли в том же Канавинском районе.
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