Подпольный игорный клуб обнаружили в Канавинском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Подпольный игорный клуб обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, клуб находился в одном из домов на Набережной Гребного канала.

Во время проверки в помещении находились 9 игроков и 4 сотрудника подпольного клуба. Правоохранители изъяли стол для игры в покер, игральные карты и фишки, мобильные телефоны и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Организаторам клуба грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в октябре 2023 году подпольный игорный клуб закрыли в том же Канавинском районе.