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Подпольный игорный клуб обнаружили в Канавинском районе

19 января 2024 16:29  [71] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Подпольный игорный клуб обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, клуб находился в одном из домов на Набережной Гребного канала.

Во время проверки в помещении находились 9 игроков и 4 сотрудника подпольного клуба. Правоохранители изъяли стол для игры в покер, игральные карты и фишки, мобильные телефоны и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Организаторам клуба грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в октябре 2023 году подпольный игорный клуб закрыли в том же Канавинском районе.

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Теги:
Азартные игры МВД
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