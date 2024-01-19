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Мошенники обманули нижегородку на сумму более 2,8 млн рублей

21 января 2024 11:16  [57] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в дежурную часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду обратилась 62-летняя женщина, которая попалась на удочку злоумышленников.

По словам заявительницы, мошенник под видом сотрудника финансовой организации обратился к ней через мессенджер и сообщил о том, что на потерпевшую пытаются оформить кредит и похитить ее средства с банковского счета.

Злоумышленник убедил женщину подтвердить все кредитные заявки, обналичить их и перевести полученные денежные средства на "безопасный" банковский счет. Потерпевшая выполнила требования мошенников и только затем осознала происходящее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В настоящее время ведется предварительное расследование и устанавливаются личности злоумышленников.

Ранее сообщалось, что житель Приокского района Нижнего Новгорода в результате действий мошенников лишился почти 6,5 млн рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество
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