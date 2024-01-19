Небольшое потепление придет в Нижний Новгород на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Слабые морозы ожидаются в Нижнем Новгороде с 22 по 28 января. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Погода.

Так, в понедельник будет ясно, столбики термометров опустятся до отметки в -12...-15°. На следующий день станет пасмурно, потеплеет до -9...-7°.

В среду и в четверг сохранится пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег, столбики термометров поднимутся до -5...-3°. В пятницу также будет пасмурно и снежно, температура воздуха составит -5...-6°.

В субботу и воскресенье сохранится пасмурная погода, пройдет небольшой снег, столбики термометров будут колебаться на отметке в -3...-4°.

Напомним, в Нижнем Новгороде 19 января выпало около 20-25 см снега. В уборке снега были задействованы 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. За ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.