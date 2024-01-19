Два человека пострадали на пожаре в многоквартирном доме в Сормове Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека пострадали и более 30 были эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 21 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в одной из квартир многоквартирного дома на улице Рубинчика. На момент прибытия пожарных горело имущество на площади 6 кв. метров.

В результате пожара два человека пострадали. Используя кислородные маски, огнеборцы спасли трех человек, в том числе двоих детей; эвакуировано 34 человека, из них четыре ребенка.

Пожар удалось потушить в 18:28. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Напомним, пожар произошел в многоквартирном доме на улице Звездинка в центре Нижнего Новгорода 16 января. Из-за возгорания были перекрыты две улицы.