Госэкспертиза одобрила проект реконструкции здания "Нижновэнерго" на Рождественской

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Госэкспертиза одобрила проект реконструкции административного здания филиала "Нижновэнерго" на улице Рождественской, 33 в столице Приволжья. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений.
Речь идет о III этапе строительства.
Застройщиком выступает ПАО "Россети Центр и Приволжье". Проектную документацию подготовили специалисты кстовского ООО "Энергострой".
Ранее сообщалось, что Центр управления сетями "Нижновэнерго" открылся в Нижнем Новгороде.
Напомним, в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ срок закрытия музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" в Нижегородской области продлили до 31 мая 2024 года.
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