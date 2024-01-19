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Общество

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции здания "Нижновэнерго" на Рождественской

22 января 2024 15:34  [125] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции административного здания филиала "Нижновэнерго" на улице Рождественской, 33 в столице Приволжья. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений.

Речь идет о III этапе строительства.

Застройщиком выступает ПАО "Россети Центр и Приволжье". Проектную документацию подготовили специалисты кстовского ООО "Энергострой".

Ранее сообщалось, что Центр управления сетями "Нижновэнерго" открылся в Нижнем Новгороде.

Напомним, в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ срок закрытия музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" в Нижегородской области продлили до 31 мая 2024 года.

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Теги:
Нижновэнерго Реконструкция
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