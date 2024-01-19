Более 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за трое суток Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 100 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за три минувших дня, из них около 70 тыс - за субботу и воскресенье. Об этом сообщил заместитель главы администрации Антон Максимов.

По его словам, в выходные работы по уборке снега велись в круглосуточном режиме.

Так, в пятницу акцент был сделан на очистке основных магистралей для избежаний пробок, после чего работы начались на второстепенных дорогах.

Сейчас в устранении последствии снегопада задействовано максимальное количество техники и около 4,5 тысячи рабочих.

Сегодня ночью будет проводиться комплексная очистка улиц Минина, Алексеевской, Звездинки, Нижне-Волжской набережной.

"Будут выставлены аншлаги. Водителей прошу отнестись с пониманием, в ночное время не парковать транспортные средства, для скорейшего освобождения данных улиц от снега", - обратился к нижегородцам Антон Максимов.

Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода за плохую уборку снега.