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Общество

Более 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за трое суток

22 января 2024 16:29  [110] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 100 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за три минувших дня, из них около 70 тыс - за субботу и воскресенье. Об этом сообщил заместитель главы администрации Антон Максимов.

По его словам, в выходные работы по уборке снега велись в круглосуточном режиме.

Так, в пятницу акцент был сделан на очистке основных магистралей для избежаний пробок, после чего работы начались на второстепенных дорогах.

Сейчас в устранении последствии снегопада задействовано максимальное количество техники и около 4,5 тысячи рабочих.

Сегодня ночью будет проводиться комплексная очистка улиц Минина, Алексеевской, Звездинки, Нижне-Волжской набережной. 

"Будут выставлены аншлаги. Водителей прошу отнестись с пониманием, в ночное время не парковать транспортные средства, для скорейшего освобождения данных улиц от снега", - обратился к нижегородцам Антон Максимов.

Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода за плохую уборку снега.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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