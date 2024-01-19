Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода за плохую уборку снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву за плохую уборку снега. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о затруднении движения по улицам Нижнего Новгорода в связи с большим скоплениями снега.

В связи с этим прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода, а также объявила предостережение заместителю мэра о недопустимости нарушения закона.

В рамках рассмотрения актов прокурорского реагирования администрация города приняла меры по активизации работы коммунальных служб по уборке снега.

Напомним, 19 января в столице Приволжья выпало около 20-25 см снега. В уборке снега были задействованы 1 043 специализированных машины и 4 213 дорожных работников и дворников. За ночь было вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

Также в прошедшую пятницу прокуратура региона организовала проверку из-за схода снежной массы на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде.