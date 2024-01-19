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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс"

23 января 2024 11:41  [105] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Мэрия Нижнего Новгорода продала свои доли в бывшем кинотеатре "Импульс" на проспекте Гагарина,192. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Согласно информации, здание развлекательного заведения площадью 2888 кв. метров находилось в общей долевой собственности.

В ходе заседания Гордумы Нижнего Новгорода 17 февраля 2021 года было принято решение включить "Импульс" в прогнозный план приватизации на 2021–2023 годы для дальнейшей реализации на торгах.

По итогам аукциона 11 сентября 2023 был заключен договор купли-продажи части кинотеатра, принадлежащей администрации Нижнего Новгорода.

После этого здание развлекательного заведения полностью перешло в частную собственность. Причём полноправный владелец намерен его снести.

Собственнику уже выдан ордер на снос здания до 1 июня 2024 года.

Напомним, в середине декабря 2023 года в Нижнем Новгороде начали сносить здание кинотеатра "Электрон". На этом месте планируется построить многоэтажный жилой дом с подземным паркингом и двумя кинозалами.

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Теги:
Кинотеатры Снос
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