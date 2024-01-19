Три автобуса проследуют по измененным маршрутам в Нижнем Новгороде с 1 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три автобуса будут следовать по измененным маршрутам в Нижнем Новгороде с 1 по 24 февраля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Маршруты автобусов А-3, А-19 и А-27 скорректируют из-за проведения строительно-монтажных работ по улице Полтавской в районе дома №66 по улице Генкиной.

"В связи с этим автобусы трех маршрутов в направлении поселка Высоково будут следовать по улицам Ванеева и Генкиной, а в направлении улицы Белинского – по улицам Республиканской и Ванеева", - пояснили в нижегородском "ЦРТС".

На это время остановки будут введены в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Автобусы вернутся на свои прежние маршруты с 24 февраля.

Напомним, улицу Народную в Нижнем Новгороде перекроют из-за реконструкции трамвайных путей до конца февраля.