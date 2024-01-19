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Общество

Улицу Народную перекроют из-за реконструкции трамвайных путей до конца февраля

24 января 2024 11:36  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Улицу Народную частично перекроют в Московском районе Нижнего Новгорода из-за реконструкции трамвайных путей. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Движение транспорта будет прекращено напротив дома 1Ак1 на пересечении с трамвайными путями с 8:00 6 февраля до 23:59 20 февраля.

Работы по реконструкции трамвайной линии проводит ООО "СТК-Строй".

"Объезд зоны производства работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что улицу Ефремова в Сормовском районе перекроют также до конца февраля. Все работы на трамвайных путях в Сормовсе планируется завершить к марту 2024 года.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. В ходе работ будет реконструировано 149 км путей. Кроме того, планируется обновить 3 депо, а также построить и модернизировать 15 тяговых подстанций.

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Теги:
движение Трамвай Транспорт
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