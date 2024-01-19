Олег Лавричев: В новый год мы входим с новым бюджетом, который уже сейчас превышает плановые цифры Экономика

24 января под председательством Олега Лавричева состоялось первое в этом году заседание городской Думы Нижнего Новгорода, на котором было рассмотрено 13 вопросов.

Депутаты утвердили корректировку бюджета по увеличению доходной и расходной частей бюджета на 2024 и 2025 годы за счет межбюджетных трансфертов по городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства на продление Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий метрополитена.

"В новый год мы входим с новым бюджетом, который уже сейчас, на старте года превышает плановые цифры. Думаю, это будет тренд всего года - бюджет продолжит корректироваться в сторону увеличения. Мы на это надеемся вместе с главой города", - сказал председатель городской Думы Олег Лавричев.

"Речь идет о сумме в 14,9 млрд рублей под гарантийные обязательства области", - уточнил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Обновленные параметры бюджета будут следующими. По текущему году: доходы – 68 073,6 млн рублей, расходы – 70 517,3 млн рублей, дефицит – 2 443,7 млн рублей. На 2025 год: доходы – 75 424,7 млн рублей, расходы – 76 432,0 млн рублей, дефицит – 1 007,3 млн рублей.

Большой блок вопросов касался увековечения памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. В частности, депутаты поддержали предложение о размещении графических идентификаторов (QR-кодов) на мемориальных сооружениях или мемориальных досках. С их помощью обеспечивается переход на информационные ресурсы в сети "Интернет", содержащие биографические или исторические сведения по конкретному субъекту размещения.

Также городской Думой утвержден конкурсный порядок отбора мемориальных сооружений, планируемых к установке, в случае финансирования работ за счет средств городского бюджета. Теперь проекты, представляемые на конкурс, должны не менее двух недель совместно экспонироваться на выставке с открытым доступом в целях ознакомления нижегородцев с архитектурно-художественным решением мемориального сооружения.

Изменился и механизм формирования Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. В целях повышения эффективности работы состав Комитета сократится до 19 членов и будет включать депутатов городской Думы, сотрудников отраслевых органов администрации города, представителей некоммерческого сектора и организаций образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта. Срок полномочий Комитета - 3 года со дня его формирования.

"Все предложения осознанные, подтвержденные практикой не одного года работы Комитета. Я думаю, что вносимые изменения смогут повысить разумность и эффективность принятия решений", - прокомментировал Олег Лавричев.

На заседании депутаты поддержали инициативу руководства и профсоюза завода "Красное Сормово" об установке именной мемориальной доски на фасаде дома в Сормовском районе, где жил гендиректор предприятия Николай Жарков (Герой Труда РФ, Почетный гражданин города области, Почетный судостроитель, обладатель множества государственных наград).

"В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Николаю Жаркову первому в Нижегородской области звезду "Герой Труда РФ", - подчеркнул заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев.

Городской Думой принято положительное решение по увековечению памяти троих погибших участников спецоперации, кавалеров ордена Мужества: Николая Бархатова, водителя автомобильной роты, погибшего в 2022 году в Харьковской области во время нападения ВСУ на колонну российских грузовиков, Олега Зотова и Дмитрия Строгалева - членов экипажа танка Т-90М "Прорыв" с позывным "Горький", скончавшихся от полученных ожогов и ран в боях за город Изюм Харьковской области в 2022 году. Мемориальные доски будут установлены на фасаде зданий лицея №40, школы №115 и на фасаде жилого дома одного из военнослужащих в Сормове.

"К сожалению, я должен констатировать, что мы с достаточной степенью регулярности к этим вопросам и на заседании Комитета по увековечению, и на городской Думе, возвращаемся. Мы понимаем, что нужно более серьезно подходить к созданию мемориальных досок и пространств. Позднее мы еще будем возвращаться к вопросу, чтобы все памятные знаки были качественными, и их установка финансировалась из городского бюджета", - отметил Олег Лавричев.

Особое внимание депутатов вызвало обновление нормативной базы по почетным званиям Нижнего Новгорода. Как сообщила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Нижнего Новгорода Ирина Маслова, в решение городской Думы об учреждении почетных званий были внесены два существенных нововведения. По инициативе ГУ МЧС России по Нижегородской области, поддержанной главой города и в последствии депутатами городской Думы, почетные звания будут присваиваться также лицам, уже завершившим свою трудовую (служебную) деятельность. Также расширяется круг инициаторов присвоения данных званий: ими теперь могут стать глава города, председатель городской Думы и депутаты. В Порядке присвоения звания Почетного гражданина города уточняется перечень документов, необходимых для предоставления в Комитет, и дата начала приема ходатайств.

Также на Думе был рассмотрен ряд имущественных вопросов. В перечень приватизируемого имущества по предложению администрации города включено 67 объектов муниципального нежилого фонда - здания и помещения в разных районах города. В случае реализации имущества, внесенного в перечень, в бюджет города может поступить порядка 204,4 млн. рублей, затраты на содержание неиспользуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности города, сократятся.

Решением депутатов в перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых администрация города вправе заключить концессионные соглашения, вошли 12 объектов водоснабжения и водоотведения на территории Новинского сельсовета для последующей модернизации систем. Депутаты также согласовали принятие в муниципальную собственность от компании-застройщика объекта инженерной инфраструктуры, расположенного на ул. Якорная, для его дальнейшей передачи на обслуживание в АО "Нижегородский водоканал".

Кроме того, городская Дума поддержала предложение о принятии в муниципальную собственность города 11 квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (передаваемые квартиры расположены в Сормовском районе, поселке Новинки и деревне Кусаковка).

Также утвержден календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2024 год, включающий более 1200 различных событий.

"Российские спортсмены не допускаются на международные мероприятия. Добавились ли спортивные мероприятия в городе международного уровня?", - выразил обеспокоенность депутат Герман Карачевский.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков сообщил, что усилилась работа по проведению международных и региональных соревнований. На 2024 год запланированы первенство ПФО по эстетической гимнастике, а также крупный турнир по боксу и чемпионат России тайскому боксу.

"Хотел бы выразить благодарность администрации города за качественный подход и увеличение количества и повышение уровня спортивных мероприятий в городе. В частности, за ежегодную парусную регату для взрослых и детей. Заодно приглашаю всех 10 февраля на лыжню России. Хороший будет праздник, я вас уверяю!", - сказал Николай Сатаев.

На заседании Олег Лавричев вручил депутату Владимиру Аношкину благодарственное письмо командира войсковой части за оказание материальной помощи в формировании гуманитарного конвоя в составе "Нижегородского ополчения-2022" и медаль участника гуманитарного конвоя, также медали участника гуманитарного конвоя удостоен депутат Карим Ибрагимов. Спикер городской Думы поздравил депутатов, отпраздновавших дни рождения за время каникул, а его заместитель Евгений Костин поздравил самого Олега Лавричева.