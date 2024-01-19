Глубина тоннелей новых станций нижегородского метро достигнет 24 метров Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Метростроевцы в Telegram-канале "МетроНН" рассказали о глубине тоннелей, которые соединят новые станции метро в верхней части Нижнего Новгорода.

Согласно информации, тоннель будет сооружаться "без вскрытия дневной поверхности грунта".

Так, на площади Сенной глубина до свода станции составит около 12 метров, в районе вентиляционной шахты у ТЦ "Шоколад" расстояние от поверхности до тоннеля составит 24 метра, а на площади Свободы новая станция расположится на глубине в 13 метров.

Напомним, в конце декабря 2023 года на стройплощадке у площади Сенной завершилась сборка тоннелепроходческого щита "Владимир".

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

На стройплощадке метро на площади Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Скоро там начнется подготовка к приемному котловану для щита, который запустят с площадки на площадки Сенной.