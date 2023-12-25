Тоннелепроходческий щит "Владимир" полностью готов к проходке с площади Сенной Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" полностью готов к проходке с площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, метростроевцы уже завершили сборку щита и провели пуско-наладочные работы.

Также получена необходимая документация экспертизы для проходки, которая начнется в ближайшее время.

Напомним, первые детали тоннелепроходческого щита "Владимир" прибыли в Нижний Новгород в начале сентября.

Запустить щит изначально планировалось в 4 квартале 2023 года.

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

На стройплощадке метро на площади Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Скоро там начнется подготовка к приемному котловану для щита, который запустят с площадки на площадки Сенной.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде.

Глава регион отметил, что определенные отставания от сроков в строительство метро есть, подрядчику уже был выписан ряд штрафов.

"Мы еще можем остаться в графике. Мы должны все усилия предпринять, чтобы так было и впредь", - сказал Глеб Никитин.