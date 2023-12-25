Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
"Волги" снова начнут собирать в Нижнем Новгороде
Бесплатные катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2023 13:45  [79] Председатель ЗСНО Евгений Люлин встретился в Дзержинске с двумя многодетными семьями
29 декабря 2023 13:33  [105] Тоннелепроходческий щит "Владимир" полностью готов к проходке с площади Сенной
29 декабря 2023 13:22  [94] Нижегородцев пригласили к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени"
29 декабря 2023 13:00  [137] Сходы в три станции метро открыли в Нижнем Новгороде после капремонта
29 декабря 2023 12:36  [143] Восемь площадок для запуска фейерверков будет доступно в Нижнем Новгороде
29 декабря 2023 12:14  [122] Еще 55 новых автобусов передали районам Нижегородской области
29 декабря 2023 12:05  [134] Новогодние праздники пройдут под управлением настоящей русской зимы
29 декабря 2023 11:51  [182] Нижегородские автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут работать до 2:00
29 декабря 2023 11:40  [133] АНО "АСИРИС" подвела итоги работы в Нижегородской области в 2023 году
29 декабря 2023 10:40  [156] Нижегородская область помогла открыть в ДНР три отделения МФЦ
Общество

Тоннелепроходческий щит "Владимир" полностью готов к проходке с площади Сенной

29 декабря 2023 13:33  [105] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" полностью готов к проходке с площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, метростроевцы уже завершили сборку щита и провели пуско-наладочные работы.

Также получена необходимая документация экспертизы для проходки, которая начнется в ближайшее время.

Напомним, первые детали тоннелепроходческого щита "Владимир" прибыли в Нижний Новгород в начале сентября.

Запустить щит изначально планировалось в 4 квартале 2023 года.

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

На стройплощадке метро на площади Свободы продолжается вынос инженерных коммуникаций, завершено переключение теплотрассы. Скоро там начнется подготовка к приемному котловану для щита, который запустят с площадки на площадки Сенной.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде.

Глава регион отметил, что определенные отставания от сроков в строительство метро есть, подрядчику уже был выписан ряд штрафов.

"Мы еще можем остаться в графике. Мы должны все усилия предпринять, чтобы так было и впредь", - сказал Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph