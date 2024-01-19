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Происшествия

Деятельность сети подпольных игорных клубов пресекли в Нижегородской области

24 января 2024 16:26  [135] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция совместно с ФСБ пресекла в Нижегородской области деятельность сети подпольных игорных клубов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации, в 2020 четверо злоумышленников организовали в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске подпольные игорные клубы, которые работали под видом легальных букмекерских контор.

Азартные игры были замаскированы под прием ставок на реальные спортивные события, проводимые в одном из государств ближнего зарубежья.

Доход от незаконной деятельности превысил несколько миллионов рублей. Часть прибыли через подконтрольные юридические лица выводилась за рубеж.

Всего было проведено 27 обысков, в ходе которых было изъято более 4,4 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.2 ч. 3 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Фигуранты заключены под стражу, на их имущество наложен арест.

Ранее сообщалось, что подпольный игорный клуб обнаружили в Нижегородском районе.

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Теги:
Азартные игры
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