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Почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород

25 января 2024 11:26  [90] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно информации, уже началась процедура оформления транспорта в органах ГИБДД с последующей передачей электробусов в "Нижегородэлектротранс". 

Специалистами в настоящее время также проводится дополнительная проверка эксплуатационных свойств новых транспортных средств.  

Как сообщалось ранее, тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.

Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".

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Теги:
Общественный транспорт
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