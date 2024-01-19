Почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород

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В январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.
Согласно информации, уже началась процедура оформления транспорта в органах ГИБДД с последующей передачей электробусов в "Нижегородэлектротранс".
Специалистами в настоящее время также проводится дополнительная проверка эксплуатационных свойств новых транспортных средств.
Как сообщалось ранее, тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.
Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.
В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".
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