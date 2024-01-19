Почти 75 электробусов поступили в Нижний Новгород Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В январе 2024 года в Нижний Новгород поступили 74 электробуса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно информации, уже началась процедура оформления транспорта в органах ГИБДД с последующей передачей электробусов в "Нижегородэлектротранс".

Специалистами в настоящее время также проводится дополнительная проверка эксплуатационных свойств новых транспортных средств.

Как сообщалось ранее, тестируемые в Нижнем Новгороде электробусы "МиНиН" отправят на доработку.

Электробусы планируется задействовать на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

В ноябре 2023 года в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН".