Электроэнергию локально отключат в семи районах Нижнего Новгорода 26 января Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 26 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе с 8:00 до 16:00 свет отключен в двух административных зданиях на ул. Советской, 20, 22; с 11:00 до 16:00 - в многоквартирных домах на ул. Литературной, 3, 4, 5; ул. Октябрьской Революции, 37, 39; в пер. Сивашском, 10.

В Сормовском районе отключения электричества с 9:00 до 17:00 затронут несколько зданий по адресам: ул. Замкнутая, 26а; пр. Союзный, 45; ул. Сутырина, 4, 6, 8, 10, 12, 33.

В Советском районе с 9:00 до 15:00 света не будет в многоквартирных домах по ул. Адмирала Васюнина, 12/3, 12/4; ул. Бориса Корнилов,12; ул. Генерала Ивлиева, 16, 14/1; ул. Козицкого, 4. До 16:00 без электричества останется административное здание на пр. Гагарина, 31в.

В Ленинском районе с 9:00 до 13:00 свет отключат на ул. Космонавта Комарова,13а, 15а.

В Нижегородском районе с 12:00 до 16:00 будут обесточены здания на улице Ильинская, № 78, 78а, 78г, 80, 80А, 80В, 82В, 82.

В Московском районе отключение электричества запланировано с 14:00 до 16:00 на ул. Берёзовская, 1, 2, 2а, 3, 3а; Московском шоссе, 177, 179, 179а, 179б.

В Автозаводском районе с 9:30 до 16:00 света не будет в жилых домах на пр. Ильича, 34, 34а; ул. Красноуральской, 5.