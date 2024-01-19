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Общество

Строительство демонтажной камеры для приема щита стартовало на площади Свободы

26 января 2024 13:47  [76] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Строительство демонтажной камеры для приема тоннелепроходческого щита стартовало на площади Свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, уже забетонирован первый участок "пионерной траншеи", которая будет использоваться для дальнейшего строительство форшахты. Перед ее заливкой было вывезено 10 самосвалов грунта.

Для прочности траншеи было использовано более полутонны арматурной сетки и около 72 кубометров бетона.

После затвердевания бетона начнется устройство ограждающих конструкций приемной камеры котлована.

Всего на площади Свободы будет построено две приемные камеры: одна встретит два щита с площади Сенной, а во вторую дважды придет щит со стороны улицы Горького. 

Также на площади Свободы продолжается вынос сложных коммунальных сетей.

Напомним, в конце декабря 2023 года на стройплощадке у площади Сенной завершилась сборка тоннелепроходческого щита "Владимир".

Ему предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что глубина тоннелей новых станций нижегородского метро достигнет 24 метров.

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Теги:
Метро Строительство
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