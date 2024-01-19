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Общество

Пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде закроют на два года

26 января 2024 15:33  [47] Общество
Проект благоустройства Почаинского оврага

Проект благоустройства Почаинского оврага

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Старый пешеходный мостик через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде закроют на два года. Об этом сообщили представители регионального минграда, отвечая на вопросы жителей в соцсети. 

Нижегородцы выразили недовольство по поводу закрытия пешеходного моста. 

"У нас дети учатся в школе на Университетском переулке, как им выходить на улицу Ильинскую, где ходить и обходить теперь?", - поинтересовалась одна из жительниц Нижнего Новгорода. 

Представители нижегородского минграда в качестве альтернативы предложили гражданам временно обходить мостик через Лыкову дамбу или по улице Малой Покровской улице.

"Пешеходный мост находится в аварийном состоянии и капремонту уже не подлежит. В связи с этим было принято решение спроектировать и построить новый мост, а старый - демонтировать. Подрядчик приложит все усилия для сокращения сроков по этому этапу работ над проектом. Строительство нового моста займет два года", - пояснили в профильном министерстве. 

Ожидается, что мост через Почаинский овраг будет закрыт уже с 31 января.

Напомним, что создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде в декабре 2023 года.

Проект террасного парка был представлен в августе 2022 года. В марте 2023 года Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство объекта

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Теги:
Благоустройство Почаинский овраг
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