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Общество

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство террасного парка в Почаинском овраге

10 мая 2023 13:23  [149] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство террасного парка в Почаинском овраге. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Согласно информации, разрешение на строительства парка в границах улиц Ильинская, Малая Покровская, большая Покровская, Почаинская было выдано МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" 13 апреля.

Напомним, проект террасного парка был представлен в августе 2022 года, а работы планируется начать в этом году.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в ноябре прошлого года с ГП НО "ДиРОН".

На создание террасного парка в Почаинском овраге в текущем году будут направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. Реконструкция коллектора дождевой канализации и укрепление склонов входят в общий объём работ.

В 2024-2025 годах на реализацию проекта запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей. Доля софинансирования данного проекта из городского бюджета Нижнего Новгорода составляет 0,1%.

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Теги:
Почаинский овраг Строительство
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