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Более 25 тысяч литров пивной продукции изъяли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, склад с немаркированной алкоголесодержащей продукцией был обнаружен на улице Кузбасской в Канавинском районе.
Установлено, что алкоголь был без сопроводительных документов, не имел маркировки, а этикетки на упаковке были переклеены.
Правоохранители также установили личность директора общества с ограниченной ответственностью, который осуществлял деятельность в данном складском помещении.
Ранее сообщалось, что жителя Шахуньи осудят за незаконный сбыт тысяч бутылок алкоголя и пачек сигарет.
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