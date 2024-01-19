Более 25 тысяч литров пивной продукции изъяли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Более 25 тысяч литров пивной продукции изъяли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, склад с немаркированной алкоголесодержащей продукцией был обнаружен на улице Кузбасской в Канавинском районе.

Установлено, что алкоголь был без сопроводительных документов, не имел маркировки, а этикетки на упаковке были переклеены.

Правоохранители также установили личность директора общества с ограниченной ответственностью, который осуществлял деятельность в данном складском помещении.

Ранее сообщалось, что жителя Шахуньи осудят за незаконный сбыт тысяч бутылок алкоголя и пачек сигарет.