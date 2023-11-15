Жителя Шахуньи осудят за незаконный сбыт тысяч бутылок алкоголя и пачек сигарет Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Жителя Шахуньи осудят за незаконный сбыт нескольких тысяч бутылок алкоголя и пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, летом 2022 года 38-летний мужчина мужчина приобретал и сбывал немаркированный алкоголь и табак. Всего полицейские изъяли у обвиняемого 5612 бутылок алкоголя и 6120 пачек сигарет на общую сумму 2 150 172 рубля.

Установлено, что мужчина продавал эту продукцию оптом в магазины Шахунского, Тоншаевского и Уренского районов, а также в розницу по месту проживания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 ч. 6 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере) и 171.3 ч. 2 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере).

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили за сбыт почти 22 кг наркотиков.

Напомним, склад с немаркированной табачной продукцией стоимостью 50 млн рублей обнаружили в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за незаконную продажу сигарет на сумму около 10 млн рублей.