Маршруты четырех автобусов изменятся в Нижнем Новгороде с 29 января Общество

Фото: Александр Воложанин

Четыре автобуса будут следовать по измененным маршрутам в Нижнем Новгороде с 29 января до 12 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Ограничения вводятся с 6:00 29 января до 23:59 12 февраля на съезде с проспекта Ленина в районе дома №11 по Комсомольскому шоссе в связи с ремонтом инженерных коммуникаций.

"В связи с этим автобусы А-7, Т-13, Т-86 и Т-94 будет следовать в направлении Комсомольской площади – по транспортной развязке Комсомольского шоссе и проспекта Ленина (первый съезд), Комсомольскому шоссе, с разворотом на пересечении с улицей Шлиссельбургской", - рассказала Чернышова.

Специалист ЦРТС добавила, что в направлении улицы Июльских дней автобусы четырех маршрутов будут следовать без изменений.

Напомним, автобусы А-3, А-19 и А-27 проследуют по измененным маршрутам в Нижнем Новгороде с 1 февраля.