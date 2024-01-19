Дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году Общество

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Двухэтажный дом №83 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде планируется расселить и снести до конца 2025 года. Об этом сообщили представители министерства строительства региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка поинтересовалась у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о сроках расселения многоквартирного дома.

Представители регионального минстроя ответили, что дом № 83 по улице Ильинской еще в 2018 году признан аварийным и подлежащим сносу.

"В связи с этим его планируется расселить по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области до 31 декабря 2025 года",- пояснили в министерстве строительства Нижегородской области.

Напомним, более 60 зданий снесут в границах улиц Янки Купалы, Коломенской и Южного шоссе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках КРТ. Здесь планируется построить 431,7 тысяч кв. метров жилья.

Ранее сообщалось, что застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов в Нижнем Новгороде выбран "ДМ-Инвест строй".

СПРАВКА:

Деревянный двухэтажный дом №83 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде был построен до 1917 года. В нем расположено 15 квартир.

Вид на дом со двора