Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 января 2024 16:50  [4] Итоги работы за 2023 год подведены в нижегородском ГУ МВД
29 января 2024 16:36  [56] Спортивный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде
29 января 2024 16:25  [62] Дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году
29 января 2024 16:14  [99] Площадки для сбора строительных отходов планируется создать в России
29 января 2024 15:15  [125] Движение четырех автобусов возобновили по проспекту Кораблестроителей в Сормове
29 января 2024 14:58  [126] Подготовку к 550-летию Балахны обсудили в правительстве Нижегородской области
29 января 2024 14:36  [115] Центризбирком презентовал слоган выборов президента России в 2024 году
29 января 2024 14:09  [136] Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
29 января 2024 13:48  [192] Скончался руководитель лагеря "Хочу стать десантником" Михаил Булулуков
29 января 2024 13:18  [133] Успейте попасть в "цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц
Общество

Дореволюционный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде снесут в 2025 году

29 января 2024 16:25  [62] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Двухэтажный дом №83 на улице Ильинской в Нижнем Новгороде планируется расселить и снести до конца 2025 года. Об этом сообщили представители министерства строительства региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка поинтересовалась у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о сроках расселения многоквартирного дома.

Представители регионального минстроя ответили, что дом № 83 по улице Ильинской еще в 2018 году признан аварийным и подлежащим сносу.

"В связи с этим его планируется расселить по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области до 31 декабря 2025 года",- пояснили в министерстве строительства Нижегородской области.

Напомним, более 60 зданий снесут в границах улиц Янки Купалы, Коломенской и Южного шоссе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках КРТ. Здесь планируется построить 431,7 тысяч кв. метров жилья.

Ранее сообщалось, что застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов в Нижнем Новгороде выбран "ДМ-Инвест строй".

СПРАВКА:

Деревянный двухэтажный дом №83 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде был построен до 1917 года. В нем расположено 15 квартир.

Вид на дом со двора

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Снос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph